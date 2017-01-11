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  • 11.01, 15:55
Бизнесвумен из Челябинска собирает плату с греющихся в ее магазине горожан. морозы, скандалы, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бизнесвумен из Челябинска собирает плату с греющихся в ее магазине горожан

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Бизнесвумен из Челябинска собирает плату с греющихся в ее магазине горожан

Бизнесвумен из Челябинска собирает плату с греющихся в ее магазине горожан

Бизнесвумен из Челябинска собирает плату с греющихся в ее магазине горожан

    В Челябинске коммерсанты начали брать деньги с тех, кто зашел в их магазин погреться. Такой своеобразный бизнес возмутил местных жителей.

    В торговом павильоне рядом с автобусной остановкой появилось объявление — «Хочешь погреться — 10 рублей». Горожане, ожидающие транспорт, действительно часто заглядывают в лавку лишь для того, чтобы немного отдохнуть от холода. При этом ничего не покупают. Бизнесмены решили исправить ситуацию.

    Ничего личного, это просто бизнес. Такими словами встречает Валентина Кувакина каждого входящего в павильон. Людям приходится платить, даже если в магазине ничего не купили, а просто зашли погреться. По признанию самой Кувакиной, она руководствуется принципом, что все в этой жизни продается и покупается.

    Местные жители возмущены поступком бизнес-леди. Скандал разгорелся нешуточный. Юристы между тем в действиях женщины усмотрели нарушения.

    Негодование клиентов Кувакиной не заставило женщину изменить свою позицию. Тем временем историей уже заинтересовались в прокуратуре.

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