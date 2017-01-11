Российские туристы спасли тонувшую на тайском курорте китаянку

Российские туристы спасли от гибели китаянку, которая едва не утонула на популярном курорте Пхукет в Таиланде.
Вытащить вовремя на берег мужа китаянки, к сожалению, не удалось. При этом спасители, по словам очевидцев, сами едва не погибли.
Очевидец: «Мужчину, который спасал девушку, тоже начало затягивать в море, и он не мог выбраться. К нему на помощь кинулись трое русских мужчин и один иностранец. И вот они так вытащили эту девушку. Девушка уже была без сознания, вся синяя. Ни спасателей, ни врачей рядом не оказалось».
По словам очевидцев, скорая приехала только через 40 минут после ЧП. А спасатели, которых все-таки удалось найти, лишь после трагедии расставили по всему пляжу флаги, предупреждающие о том, что купаться опасно.
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