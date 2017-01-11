Российские туристы спасли тонувшую на тайском курорте китаянку

Российские туристы спасли от гибели китаянку, которая едва не утонула на популярном курорте Пхукет в Таиланде.

Как выяснилось, женщина с мужем приехали, чтобы искупаться в первый после затяжных дождей солнечный день. Однако супруги не справились с подводными течениями, которые обычно усиливаются после циклонов, и стали тонуть.Вытащить вовремя на берег мужа китаянки, к сожалению, не удалось. При этом спасители, по словам очевидцев, сами едва не погибли.: «Мужчину, который спасал девушку, тоже начало затягивать в море, и он не мог выбраться. К нему на помощь кинулись трое русских мужчин и один иностранец. И вот они так вытащили эту девушку. Девушка уже была без сознания, вся синяя. Ни спасателей, ни врачей рядом не оказалось».По словам очевидцев, скорая приехала только через 40 минут после ЧП. А спасатели, которых все-таки удалось найти, лишь после трагедии расставили по всему пляжу флаги, предупреждающие о том, что купаться опасно.