Российский медицинский спецназ помог сотням жителей восточного Алеппо

В восточном Алеппо продолжает работу российский медицинский отряд специального назначения. В составе бригад — терапевты, хирурги, педиатры. Помощь уже получили сотни жителей города.
Руслан Гузеев, начальник медицинского отряда специального назначения: «Сюда больше обращаются люди с терапевтическим профилем заболеваний, заболеваниями сердца, очень много детей. Есть также хирургическая патология, в основном ожоги, травмы конечностей».
Медицинские модули охраняет российская военная полиция.
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