Российский медицинский спецназ помог сотням жителей восточного Алеппо

В восточном Алеппо продолжает работу российский медицинский отряд специального назначения. В составе бригад — терапевты, хирурги, педиатры. Помощь уже получили сотни жителей города.

Мобильные модули разворачивают в разных кварталах. Из соображений безопасности медицинские палатки ставят на узких улицах, скрывая их между высокими домами. Поток желающих получить помощь не прекращается., начальник медицинского отряда специального назначения: «Сюда больше обращаются люди с терапевтическим профилем заболеваний, заболеваниями сердца, очень много детей. Есть также хирургическая патология, в основном ожоги, травмы конечностей».Медицинские модули охраняет российская военная полиция.