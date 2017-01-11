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  • 11.01, 12:53
Российский медицинский спецназ помог сотням жителей восточного Алеппо. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, медицина, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российский медицинский спецназ помог сотням жителей восточного Алеппо

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Российский медицинский спецназ помог сотням жителей восточного Алеппо

Российский медицинский спецназ помог сотням жителей восточного Алеппо

Российский медицинский спецназ помог сотням жителей восточного Алеппо

    В восточном Алеппо продолжает работу российский медицинский отряд специального назначения. В составе бригад — терапевты, хирурги, педиатры. Помощь уже получили сотни жителей города.

    Мобильные модули разворачивают в разных кварталах. Из соображений безопасности медицинские палатки ставят на узких улицах, скрывая их между высокими домами. Поток желающих получить помощь не прекращается.

    Руслан Гузеев, начальник медицинского отряда специального назначения: «Сюда больше обращаются люди с терапевтическим профилем заболеваний, заболеваниями сердца, очень много детей. Есть также хирургическая патология, в основном ожоги, травмы конечностей».

    Медицинские модули охраняет российская военная полиция.

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