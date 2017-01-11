В суде подтвердили арест денежных средств Улюкаева на 500 миллионов рублей

Басманный суд столицы принял решение об аресте денег и ценностей, принадлежащих
постановление об аресте денежных средств и ценных монет стоимостью более 500 миллионов рублей, передает ТАСС.
экс-министру экономического развития РФ, еще 14 декабря 2016 года. Сегодня пресс-секретарь суда подтвердила эту информацию.
Накануне суд продлил домашний арест Алексею Улюкаеву на три месяца — до 15 апреля. А в ноябре прошлого года был наложен обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом экс-министра под Смоленском.
Напомним, Алексей Улюкаев, как сообщили в СК РФ, был задержан при попытке получения взятки в два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке акций «Башнефти» 14 ноября 2016 года. На следующий день министр был освобожден от должности по указу президента в связи с утратой доверия.
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