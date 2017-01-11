Шнур посвятил матерный стих «Боярышнику», от которого погибли 76 человек

Скандальный лидер группы «Ленинград» посвятил стихотворение концентрату «Боярышник», от которого в Иркутске скончались 76 человек.иркутском «Боярышнике» говорили по всей стране. Сергей Шнуров пошел дальше и написал стихотворение в своем неповторимом стиле, посвященное смертоносному концентрату.
За несколько часов выложенное в Instagram видео, в котором не обошлось без нецензурной лексики, собрало более 300 тысяч просмотров и сотни комментариев.
Из стихотворения: «„Боярышник“ … бояре, не глядя, что подумают людя. И нам его положено …, боярские традиции блюдя. Традиции, они же корни наши, а без корней вся жизнь на потеху».
В комментариях к видео поклонники певца разделились на два лагеря, отмечает сайт «Комсомольской правды». Кто-то посчитал это произведение шедевром и назвал своего кумира талантом. А несогласные с ними называют стих откровенным ужасом. Некоторые также оставили в комментариях другие варианты высказываний на алкогольную тематику.
Будет ли Шнур писать на свои стихи очередной хит, пока неизвестно.
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