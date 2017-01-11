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  • 11.01, 12:53
Шнур посвятил матерный стих «Боярышнику», от которого погибли 76 человек. знаменитости, Иркутск, отравление, поэзия и поэты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шнур посвятил матерный стих «Боярышнику», от которого погибли 76 человек

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Шнур посвятил матерный стих «Боярышнику», от которого погибли 76 человек

Шнур посвятил матерный стих «Боярышнику», от которого погибли 76 человек

Шнур посвятил матерный стих «Боярышнику», от которого погибли 76 человек

    Скандальный лидер группы «Ленинград» посвятил стихотворение концентрату «Боярышник», от которого в Иркутске скончались 76 человек.

    За последний месяц об иркутском «Боярышнике» говорили по всей стране. Сергей Шнуров пошел дальше и написал стихотворение в своем неповторимом стиле, посвященное смертоносному концентрату.

    За несколько часов выложенное в Instagram видео, в котором не обошлось без нецензурной лексики, собрало более 300 тысяч просмотров и сотни комментариев.

    Из стихотворения: «„Боярышник“ … бояре, не глядя, что подумают людя. И нам его положено …, боярские традиции блюдя. Традиции, они же корни наши, а без корней вся жизнь на потеху».

    В комментариях к видео поклонники певца разделились на два лагеря, отмечает сайт «Комсомольской правды». Кто-то посчитал это произведение шедевром и назвал своего кумира талантом. А несогласные с ними называют стих откровенным ужасом. Некоторые также оставили в комментариях другие варианты высказываний на алкогольную тематику.

    Будет ли Шнур писать на свои стихи очередной хит, пока неизвестно.

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