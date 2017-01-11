Жириновский: Обама заплакал от стыда

Уходящий президент США Барак Обама во время прощальной речи заплакал от стыда за грехи. Такое мнение выразил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает «Парламентская газета».
Владимир Жириновский: «Он как школьник — напоследок наделал много пакостей: выслал дипломатов, усилил санкции, при нем появился доклад, в котором заслугу в победе Трампа приписывают мне, потому что я дал правильный прогноз и пообещал выпить шампанского. В общем, под конец совесть у Обамы проснулась, но уже поздно, и он ничего исправить уже не сможет».
обратился к нации. Прощальная речь длилась почти час. Обама говорил «до свидания» дольше, чем любой другой президент США до него. В конце речи он упомянул о своей семье и прослезился.
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