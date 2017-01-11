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  • 11.01, 12:53

Жириновский: Обама заплакал от стыда

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Жириновский: Обама заплакал от стыда

Жириновский: Обама заплакал от стыда

Жириновский: Обама заплакал от стыда

Уходящий президент США Барак Обама во время прощальной речи заплакал от стыда за грехи. Такое мнение выразил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает «Парламентская газета».

По мнению Жириновского, свои грехи Обама будем вспоминать до конца жизни, играя в гольф на Гавайях, отмечает издание.

Владимир Жириновский: «Он как школьник — напоследок наделал много пакостей: выслал дипломатов, усилил санкции, при нем появился доклад, в котором заслугу в победе Трампа приписывают мне, потому что я дал правильный прогноз и пообещал выпить шампанского. В общем, под конец совесть у Обамы проснулась, но уже поздно, и он ничего исправить уже не сможет».

Ранее сообщалось, что завершающий свою деятельность на посту президента США Барак Обама обратился к нации. Прощальная речь длилась почти час. Обама говорил «до свидания» дольше, чем любой другой президент США до него. В конце речи он упомянул о своей семье и прослезился.

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