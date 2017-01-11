Украинские военные с новой силой атакуют города Донбасса

Украинские военные попытались прорвать оборону самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ДНР заявляют, что подобные атаки в последнее время случаются все чаще. Накануне после подготовительного артобстрела началось наступление украинских силовиков, на которое ответили ополченцы.
На днях артиллерийскому обстрелу подверглась Макеевка. Мина едва не влетела в квартиру пенсионерки Людмилы Бондаренко. Осколок от снаряда попал в стену в нескольких сантиметрах от кухонного окна.
Людмила Бондаренко: «Я и не поняла. Я стояла, разворачиваюсь, а оно все сорвалось, оконную раму вообще вынесло. И меня об это ударили».
В тот день погибли двое мирных жителей, еще пятеро были ранены. Происшествие изучили участники общественной комиссии, которые занимаются фиксацией военных преступлений в Донбассе. В первую очередь эксперты определили место, откуда велся огонь.
Как установили специалисты, стрелять могли только украинские солдаты, которые находились в районе Авдеевки. С доводами участников комиссии согласились и сотрудники ОБСЕ. Международные наблюдатели указали такое же направление.
На сегодняшний день сформировано множество дел, опрошены десятки свидетелей, очевидцев преступления. Все это направляется в международный уголовный суд для дальнейшего реагирования общественности.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Даниила Левина.
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