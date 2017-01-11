Украинские военные с новой силой атакуют города Донбасса

Украинские военные попытались прорвать оборону самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ДНР заявляют, что подобные атаки в последнее время случаются все чаще. Накануне после подготовительного артобстрела началось наступление украинских силовиков, на которое ответили ополченцы.

Бойцы армии ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия. Такая команда поступает только в тот момент, когда украинские солдаты приближаются слишком близко к позициям ополченцев. На этот раз сразу несколько групп силовиков попытались прорваться через линию разграничения в районе Донецка. Во время таких атак очень часто жертвами становятся мирные жители.На днях артиллерийскому обстрелу подверглась Макеевка. Мина едва не влетела в квартиру пенсионерки Людмилы Бондаренко. Осколок от снаряда попал в стену в нескольких сантиметрах от кухонного окна.: «Я и не поняла. Я стояла, разворачиваюсь, а оно все сорвалось, оконную раму вообще вынесло. И меня об это ударили».В тот день погибли двое мирных жителей, еще пятеро были ранены. Происшествие изучили участники общественной комиссии, которые занимаются фиксацией военных преступлений в Донбассе. В первую очередь эксперты определили место, откуда велся огонь.Как установили специалисты, стрелять могли только украинские солдаты, которые находились в районе Авдеевки. С доводами участников комиссии согласились и сотрудники ОБСЕ. Международные наблюдатели указали такое же направление.На сегодняшний день сформировано множество дел, опрошены десятки свидетелей, очевидцев преступления. Все это направляется в международный уголовный суд для дальнейшего реагирования общественности.Подробности — в репортаже