Неизвестный украл 20 млн рублей из банка в центре Москвы

Неизвестный украл из московского отделения «Булгарбанка» около 20 миллионов рублей.РИА Новости источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась замруководителя офиса банка, расположенного на Пятницкой улице, с заявлением о краже.
Из сообщения источника: «Она (кража) могла произойти в период с 31 декабря по 10 января. Неизвестный украл из хранилища около 20 миллионов рублей».
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт кражи 20 миллионов рублей неизвестным, не уточнив название банка.
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