Пять дипломатов из ОАЭ погибли при взрыве в афганском Кандагаре

Пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стали жертвами произошедшего накануне в Афганистане взрыва.
О гибели дипломатов сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти ОАЭ. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась, отмечает РИА Новости. Движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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