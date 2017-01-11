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  • 11.01, 09:51

Пять дипломатов из ОАЭ погибли при взрыве в афганском Кандагаре

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Пять дипломатов из ОАЭ погибли при взрыве в афганском Кандагаре

Пять дипломатов из ОАЭ погибли при взрыве в афганском Кандагаре

Пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стали жертвами произошедшего накануне в Афганистане взрыва.

Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Ранее стало известно, что при взрыве погибли 11 человек и 16 получили ранения. Среди раненых был и посол ОАЭ в Афганистане.

О гибели дипломатов сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти ОАЭ. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась, отмечает РИА Новости. Движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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