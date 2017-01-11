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  • 11.01, 08:20
ДТП на Сахалине: скорая помощь врезалась в темноте в грузовик и загорелась. ДТП, Сахалин, врачи, грузовики, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ДТП на Сахалине: скорая помощь врезалась в темноте в грузовик и загорелась

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ДТП на Сахалине: скорая помощь врезалась в темноте в грузовик и загорелась

ДТП на Сахалине: скорая помощь врезалась в темноте в грузовик и загорелась

ДТП на Сахалине: скорая помощь врезалась в темноте в грузовик и загорелась

    Губернатор Сахалина будет контролировать расследование крупного ДТП на трассе с участием скорой помощи. В результате аварии погибли пять человек, еще двое получили ранения.

    На Сахалине выясняют обстоятельства крупного ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе пациенты и врачи скорой помощи. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария случилась рано утром в Макаровском районе Сахалина, на трассе соединяющей Южно-Сахалинск и Оху. Произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи, в котором перевозили двух пациентов Поронайской центральной районной больницы, с грузовиком Isuzu Elf.

    От удара машина скорой помощи загорелась. По предварительным данным, погибли оба пациента, родственница одного из них, водители скорой помощи и грузовика.

    Стали известны и другие подробности этой трагедии. В пресс-службе областного Минздрава сообщили, что кроме скорой помощи в автоаварии участвовали два грузовика, и что водитель одного из них выжил. В ведомстве также уточнили, что медицинская машина врезалась в стоящий на дороге грузовик, у которого не были включены габаритные огни.

    Расследование причин аварии под свой личный контроль взял губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

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