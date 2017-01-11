ДТП на Сахалине: скорая помощь врезалась в темноте в грузовик и загорелась

Губернатор Сахалина будет контролировать расследование крупного ДТП на трассе с участием скорой помощи. В результате аварии погибли пять человек, еще двое получили ранения.
От удара машина скорой помощи загорелась. По предварительным данным, погибли оба пациента, родственница одного из них, водители скорой помощи и грузовика.
Стали известны и другие подробности этой трагедии. В пресс-службе областного Минздрава сообщили, что кроме скорой помощи в автоаварии участвовали два грузовика, и что водитель одного из них выжил. В ведомстве также уточнили, что медицинская машина врезалась в стоящий на дороге грузовик, у которого не были включены габаритные огни.
Расследование причин аварии под свой личный контроль взял губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
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