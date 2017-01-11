Константин Хабенский отмечает 45-летие

Друзья и коллеги поздравляют одного из самых популярных российских актеров с
45-летием.
В каком бы образе Хабенский ни появлялся на экране, его герои всегда отличаются харизмой и яркостью. А вот в обычной жизни, как говорят друзья и коллеги, поздравляющие сегодня актера, Хабенский отзывчив, скромен и прост. Он также много занимается благотворительностью.
Недавно Константин Хабенский закончил работу над новой ролью в фильме по роману Сергея Минаева «Селфи». Часть эпизодов снималась в эфирных студиях НТВ.
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