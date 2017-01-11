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  • 11.01, 08:20
Константин Хабенский отмечает 45-летие. Хабенский, артисты, дни рождения, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Константин Хабенский отмечает 45-летие

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  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Константин Хабенский отмечает <nobr>45-летие</nobr>

Константин Хабенский отмечает 45-летие

Константин Хабенский отмечает <nobr>45-летие</nobr>
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Друзья и коллеги поздравляют одного из самых популярных российских актеров с 45-летием.

    Сегодня отмечает день рождения один из самых известных российских актеров: Константину Хабенскому исполнилось 45 лет. К этой дате он успел многое, сыграл десятки ролей на сценах лучших театров. Но настоящую популярность Хабенскому принесла работа в кино: «Ночной дозор», «Адмирал», «Географ глобус пропил», «Ирония судьбы. Продолжение», «Особо опасен».

    В каком бы образе Хабенский ни появлялся на экране, его герои всегда отличаются харизмой и яркостью. А вот в обычной жизни, как говорят друзья и коллеги, поздравляющие сегодня актера, Хабенский отзывчив, скромен и прост. Он также много занимается благотворительностью.

    Недавно Константин Хабенский закончил работу над новой ролью в фильме по роману Сергея Минаева «Селфи». Часть эпизодов снималась в эфирных студиях НТВ.

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