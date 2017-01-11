СМИ: суд арестовал имущество Улюкаева на сумму 564 млн рублей

В Следственном комитете РФ рассказали о размере финансовых средств и примерной стоимости объектов недвижимости, арестованных в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.Коммерсант» со ссылкой на информацию представителей Следственного комитета РФ, следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемого для его последующего ареста, чтобы обеспечить исполнение уголовного наказания. Об этом замглавы Следственного комитета РФ сообщил во время встречи с журналистами.
Игорь Краснов, заместитель председателя СК РФ: «Что касается Алексея Улюкаева, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллиона рублей».
Краснов также сообщил, что всего в 2016 году в ходе расследования различных громких уголовных дел были арестованы имущество и денежные средства на сумму около 18 млрд рублей.
Накануне Басманный суд Москвы продлил на 3 месяца, до 15 апреля, домашний арест бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Суд также отказал Улюкаеву в прогулках и возможности посещать медицинские учреждения, о чем экс-министр просил во время слушания.
при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Следствие предполагает, что эти деньги экс-глава Минэкономразвития получил за выдачу положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Сам Улюкаев свою вину отрицает. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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