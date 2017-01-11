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  • 11.01, 02:17

«Убийцу из Чарлстона» приговорили к смертной казни

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«Убийцу из Чарлстона» приговорили к смертной казни

«Убийцу из Чарлстона» приговорили к смертной казни

В США суд присяжных вынес приговор Дилану Руфу, который в июне 2015 года расстрелял темнокожих прихожан методистской церкви в городе Чарлстон (Южная Каролина).

В Южной Каролине присяжные приговорили Дилана Руфа, признанного виновным в убийстве 9 человек в Африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне. Защита убийцы пыталась настаивать на пожизненном заключении, но присяжные в результате проголосовали за смертную казнь. На то, чтобы прийти к единому мнению, им потребовалось менее 3 часов.

В декабре присяжные признали Дилана Руфа виновным по всем 33 статьям обвинения, в том числе в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений.

Напомним, 17 июня 2015 года Руф пришел с пистолетом в методистскую епископальную церковь и открыл огонь. Молодой человек убил 9 афроамериканцев — трех мужчин и шесть женщин. Убийцу задержали на следующий день. Руф признался в содеянном, похвалялся числом жертв и заявлял, что устроил бойню в церкви для того, чтобы «начать войну между черными и белыми американцами». По результатам психиатрической экспертизы Руфа был признан вменяемым.

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