«Убийцу из Чарлстона» приговорили к смертной казни

В США суд присяжных вынес приговор Дилану Руфу, который в июне 2015 года расстрелял темнокожих прихожан методистской церкви в городе Чарлстон (Южная Каролина).
В декабре присяжные признали Дилана Руфа виновным по всем 33 статьям обвинения, в том числе в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений.
Напомним, 17 июня 2015 года Руф пришел с пистолетом в методистскую епископальную церковь и открыл огонь. Молодой человек убил 9 афроамериканцев — трех мужчин и шесть женщин. Убийцу задержали на следующий день. Руф признался в содеянном, похвалялся числом жертв и заявлял, что устроил бойню в церкви для того, чтобы «начать войну между черными и белыми американцами». По результатам психиатрической экспертизы Руфа был признан вменяемым.
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