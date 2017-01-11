При взрыве на электростанции в США пострадали не менее 6 человек

В американском штате Огайо произошел взрыв на электростанции, где в момент аварии находились более 300 сотрудников.СМИ, взрыв прогремел на угольной электростанции, расположенной примерно в 60 километрах к востоку от Цинциннати, в районе города Абердин. Оператором электростанции является компания Dayton Power & Light.
По словам рабочих, взрыв произошел в помещении, где хранится оборудование и находится турбогенератор. Сообщается о шести пострадавших.
В настоящее время с предприятия эвакуировали всех сотрудников. Причину взрыва устанавливают специалисты.
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