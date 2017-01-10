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  • 10.01, 23:15

На востоке Москвы без тепла и горячей воды остались жители 11 домов

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На востоке Москвы без тепла и горячей воды остались жители 11 домов

На востоке Москвы без тепла и горячей воды остались жители 11 домов

Серьезная коммунальная авария произошла на востоке столицы, в районе Челябинской улицы, где тысячи жителей остались на ночь без горячей воды и с остывающими в квартирах батареями.

Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Московской объединенной энергетической компании, причиной отключения 11 домов в микрорайоне Южное Измайлово от подачи горячей воды стала коммунальная авария.

Сообщение Московской объединенной энергетической компании: «Авария произошла в районе детского сада на улице Челябинская. Рабочие уже приступили к земельным работам для обнаружения прорванной трубы».

В МОЭК пока не могут назвать сроки ликвидации аварии. Работы будут вестись всю ночь. По прогнозам синоптиков, ночью в столице температура может опустится до 10 градусов мороза.

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