На востоке Москвы без тепла и горячей воды остались жители 11 домов

Серьезная коммунальная авария произошла на востоке столицы, в районе Челябинской улицы, где тысячи жителей остались на ночь без горячей воды и с остывающими в квартирах батареями.ТАСС со ссылкой на информацию Московской объединенной энергетической компании, причиной отключения 11 домов в микрорайоне Южное Измайлово от подачи горячей воды стала коммунальная авария.
Сообщение Московской объединенной энергетической компании: «Авария произошла в районе детского сада на улице Челябинская. Рабочие уже приступили к земельным работам для обнаружения прорванной трубы».
В МОЭК пока не могут назвать сроки ликвидации аварии. Работы будут вестись всю ночь. По прогнозам синоптиков, ночью в столице температура может опустится до 10 градусов мороза.
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