Суд в Пензе вынес приговор «Мистеру Вселенная»

Знаменитого российского бодибилдера Алексея Нетесанова приговорили к 3 годам условного лишения свободы.ТАСС.
Установлено, что Нетесанов через Интернет приобретал сильнодействующие вещества и хранил их в тренажерном зале. В ноябре прошлого года бодибилдер продал запрещенные препараты иностранцу и его переводчице за тысячу долларов, после чего был задержан правоохранителями.
Алексей Нетесанов является обладателем титулов «Мистер Вселенная» среди любителей 2006 года и «Мистер Вселенная» среди профессионалов 2009 года. Отметим, что среди победителей конкурса был Арнольд Шварценеггер.
Комментарии