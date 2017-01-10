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  • 10.01, 21:45

Суд в Пензе вынес приговор «Мистеру Вселенная»

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  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
Суд в Пензе вынес приговор «Мистеру Вселенная»

Суд в Пензе вынес приговор «Мистеру Вселенная»

Суд в Пензе вынес приговор «Мистеру Вселенная»
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Знаменитого российского бодибилдера Алексея Нетесанова приговорили к 3 годам условного лишения свободы.

    Первомайский районный суд Пензы признал победителя престижного конкурса «Мистер Вселенная» виновным в торговле сильнодействующими веществами, передает ТАСС.

    Установлено, что Нетесанов через Интернет приобретал сильнодействующие вещества и хранил их в тренажерном зале. В ноябре прошлого года бодибилдер продал запрещенные препараты иностранцу и его переводчице за тысячу долларов, после чего был задержан правоохранителями.

    Алексей Нетесанов является обладателем титулов «Мистер Вселенная» среди любителей 2006 года и «Мистер Вселенная» среди профессионалов 2009 года. Отметим, что среди победителей конкурса был Арнольд Шварценеггер.

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