Похудевшая на 250 килограммов американка ищет любовь в Интернете

Жительница американского штата Флорида Катрина Райфорд, признанная Книгой рекордов Гиннесса самой тяжелой женщиной в мире, похудела с 434 до 177 килограммов и начала ходить на свидания.Daily Mirror, женщина пока не нашла избранника, однако общается сразу с несколькими пользователями сервиса.
От лишнего веса Райфорд решила избавиться после того, как врачи потребовали снести часть ее дома, чтобы разместить в здании оборудование, необходимое для устранения проблем с дыханием женщины. После этого Райфорд 12 лет соблюдала строгую диету, занималась физическими упражнениями и в результате похудела на 250 килограммов.
Известно, что лишний вес американка набрала еще в детстве, после того как подверглась сексуальному насилию и начала переедать. С 21 года Райфорд считалась нетрудоспособной и была прикована к постели.
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