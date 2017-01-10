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  • 10.01, 21:45

Похудевшая на 250 килограммов американка ищет любовь в Интернете

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Похудевшая на 250 килограммов американка ищет любовь в Интернете

Похудевшая на 250 килограммов американка ищет любовь в Интернете

Похудевшая на 250 килограммов американка ищет любовь в Интернете
  • Фото: Catrina Raiford /facebook.com

    • Жительница американского штата Флорида Катрина Райфорд, признанная Книгой рекордов Гиннесса самой тяжелой женщиной в мире, похудела с 434 до 177 килограммов и начала ходить на свидания.

    Чтобы устроить личную жизнь, 40-летняя Райфорд зарегистрировалась в мобильном приложении для знакомств Tinder, разместив в профиле свои последние фото. Как сообщает Daily Mirror, женщина пока не нашла избранника, однако общается сразу с несколькими пользователями сервиса.

    От лишнего веса Райфорд решила избавиться после того, как врачи потребовали снести часть ее дома, чтобы разместить в здании оборудование, необходимое для устранения проблем с дыханием женщины. После этого Райфорд 12 лет соблюдала строгую диету, занималась физическими упражнениями и в результате похудела на 250 килограммов.

    Известно, что лишний вес американка набрала еще в детстве, после того как подверглась сексуальному насилию и начала переедать. С 21 года Райфорд считалась нетрудоспособной и была прикована к постели.



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