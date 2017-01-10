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  • 10.01, 21:45
Владелец магазина расстрелял вооруженного грабителя перед видеокамерой. кражи и ограбления, стрельба, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Владелец магазина расстрелял вооруженного грабителя перед видеокамерой

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Владелец магазина расстрелял вооруженного грабителя перед видеокамерой

Владелец магазина расстрелял вооруженного грабителя перед видеокамерой

Владелец магазина расстрелял вооруженного грабителя перед видеокамерой

    В американском городе Мейблтон (штат Джорджия) владелец оружейного магазина отбил нападение двух вооруженных грабителей, убив одного из них.

    Все произошло еще 26 декабря прошлого года, однако видеозапись случившегося, сделанная камерой наблюдения, была опубликована в Сети лишь сейчас.

    События разворачиваются, как в настоящем боевике: в магазин под названием Dixie Gun and Pawn врываются двое налетчиков, один из сотрудников поднимает руки и пятится, однако его пожилой коллега — седовласый бородач в очках, владелец заведения, — не теряет присутствия духа, хватает оружие и открывает огонь. Первым же выстрелом он сражает наповал грабителя с двумя пистолетами в руках. Второй преступник в страхе убегает. Мужчина стреляет ему вслед, но мимо. Скрывшегося злоумышленника ищут до сих пор.

    Позже хозяин рассказал, что за те 30 лет, которые его семья владеет магазином, его грабили неоднократно, однако впервые такая попытка произошла в рабочие часы.

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