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  • 10.01, 21:45
Розовые фламинго прилетели в Дагестан на зимовку. Дагестан, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Розовые фламинго прилетели в Дагестан на зимовку

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Розовые фламинго прилетели в Дагестан на зимовку

Розовые фламинго прилетели в Дагестан на зимовку

    В Дагестане необычно теплая зима привлекла совсем нетипичных для этих краев гостей. В республику, на гербе которой красуется золотой орел, прилетели розовые фламинго.

    Самая близкая к России колония этих птиц обитает на соленых озерах Казахстана, и то — только летом. На зиму теплолюбивые птицы улетают в Иран и Азербайджан. И вот теперь они впервые решили остаться на зимовку на российских берегах Каспия.

    Это первый случай в истории Самурского заказника, когда небольшая стая фламинго отбилась от основной группы, не полетела в теплые страны Африки и Ближнего Востока, а осталась зимовать на юге страны. По мнению орнитологов, в поведении птиц нет ничего необычного. В этом году зима в Дагестане выдалась на редкость теплой. Водоемы кишат рачками, в обилии водоросли — неудивительно, что эти места облюбовали пернатые.

    Многим из нас приходилось наблюдать за розовыми фламинго разве что в зоопарках, на картинках в учебниках зоологии или в телевизоре. Увидеть фламинго в естественной среде даже для опытных орнитологов — большая удача.

    Слово фламинго произошло от латинского flamma, что можно перевести как «огненные птицы». В нашем случае почти все особи имеют грязновато-белое оперение. По мнению специалистов, птицы еще молоды и просто не успели приобрести характерную окраску. Бледно розовым цветом обладает одна птица. Судя по размерам и поведению, это вожак стаи.

    На черном рынке за краснокнижными пернатыми охотятся коллекционеры и владельцы частных зоопарков. Стоимость одной птицы в зависимости от яркого оперения и состояния здоровья может достигать ста тысяч рублей.

    У розовых фламинго всего несколько естественных врагов. В дикой природе они доживают до возраста 20–30 лет. Главная опасность исходит от браконьеров. Сотрудники заказника всю стаю взяли под личный контроль. Во всей округе предупреждены все охотники.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.

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