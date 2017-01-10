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  • 10.01, 21:44
Районная прокуратура Петербурга отмечает новоселье. Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Районная прокуратура Петербурга отмечает новоселье

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Районная прокуратура Петербурга отмечает новоселье

Районная прокуратура Петербурга отмечает новоселье

    Прокуратура Приморского района города переехало в отдельное современное здание на Омской улице.

    У прокуратуры крупнейшего района Петербурга новоселье. 44 сотрудника надзорного ведомства переехали в отдельное трехэтажное здание на Омской улице, 5 после 24 лет сожительства с Приморской райадминистрацией и судом.

    Недостаток помещений нередко мешал синим мундирам. Для работы с документами и приема граждан физически не хватало места. Поэтому прокурор города Сергей Литвиненко сегодня выразил особую благодарность губернатору Георгию Полтавченко.

    Именно глава города подал идею предоставить ведомству здание, освободившееся после переезда подразделений МВД. Там провели капитальный и косметический ремонт, а также установили самое современное оборудование, включая системы безопасности и устройства, облегчающие доступ в здание инвалидам.

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