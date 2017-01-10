Госдеп призвал верить на слово докладу спецслужб о «русских хакерах»

В Госдепартаменте США ответили на критику доклада ЦРУ о «русских хакерах». Как пояснил на брифинге официальный представитель Госдепа Джон Кирби, отсутствие конкретных фактов вмешательства России в американские выборы в тексте отчета продиктовано заботой о безопасности. Проще говоря, написанному надо верить на слово.
Журналисты напомнили Кирби о том, что в свое время американские спецслужбы с «высокой степенью уверенности» говорили о наличии оружия массового уничтожения в Ираке — и этот ложный вывод привел к катастрофической войне.
В ответ представитель Госдепа заявил, что это было 15 лет назад и с тех пор многое поменялось. Полемика с журналистами завершилась тем, что Кирби все-таки пришлось признать: иногда американские спецслужбы допускают ошибки.
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