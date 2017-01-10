Генштаб: российские военные переломили ситуацию в Сирии

Подробнее о результатах российской военной операции в Сирии сегодня рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов.ключевые города Алеппо и Эль-Карьятейн, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны.
Воздушно-космические силы России нанесли серьезный удар по нефтяному бизнесу боевиков, лишив их значительной части финансирования.
И вот несколько цифр. Освобождено 500 населенных пунктов. ВКС России совершили более 19 тысяч боевых вылетов, нанеся более 71 тысячи ударов по инфраструктуре террористов.
Продолжается и процесс мирного урегулирования. По словам Герасимова, к режиму прекращения огня уже присоединилось 1097 населенных пунктов с общим населением около 3 миллионов человек. Отдельно начальник Генштаба остановился на ситуации в Алеппо и оказании гуманитарной помощи.
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