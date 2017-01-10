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  • 10.01, 20:13
Генштаб: российские военные переломили ситуацию в Сирии. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Генштаб: российские военные переломили ситуацию в Сирии

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Генштаб: российские военные переломили ситуацию в Сирии

Генштаб: российские военные переломили ситуацию в Сирии

    Подробнее о результатах российской военной операции в Сирии сегодня рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

    По его словам, действия российских военных переломили ход борьбы с террористами. За год с небольшим разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, очищены от боевиков провинция Латакия, ключевые города Алеппо и Эль-Карьятейн, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны.

    Воздушно-космические силы России нанесли серьезный удар по нефтяному бизнесу боевиков, лишив их значительной части финансирования.

    И вот несколько цифр. Освобождено 500 населенных пунктов. ВКС России совершили более 19 тысяч боевых вылетов, нанеся более 71 тысячи ударов по инфраструктуре террористов.

    Продолжается и процесс мирного урегулирования. По словам Герасимова, к режиму прекращения огня уже присоединилось 1097 населенных пунктов с общим населением около 3 миллионов человек. Отдельно начальник Генштаба остановился на ситуации в Алеппо и оказании гуманитарной помощи.

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