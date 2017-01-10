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  • 10.01, 20:13

Мексика отказалась платить за строительство «стены Трампа»

2 комментария

Мексика отказалась платить за строительство «стены Трампа»

Мексика отказалась платить за строительство «стены Трампа»

Глава МИД Мексики Луис Видегара заявил, что Мексика не собирается финансировать строительство стены на границе с США.

Луис Видегара, глава МИД Мексики: «Нет такого варианта, при котором Мексика оплатила стену, поскольку это вопрос национального достоинства и суверенитета».

В этом вопросе не может быть никаких уступок со стороны Мексики, передает слова министра агентство Reuters. При этом Видегара подчеркнул, что между Мексикой и США существует множество проблем, которые необходимо решать путем переговоров.

Ранее сообщалось, что в ходе своей предвыборной кампании, Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости построить стену на американо-мексиканской границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. При этом Трамп отмечал, что стройка должна финансироваться за счет мексиканского бюджета.

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