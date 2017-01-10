Мексика отказалась платить за строительство «стены Трампа»

Глава МИД Мексики Луис Видегара заявил, что Мексика не собирается финансировать строительство стены на границе с США.
В этом вопросе не может быть никаких уступок со стороны Мексики, передает слова министра агентство Reuters. При этом Видегара подчеркнул, что между Мексикой и США существует множество проблем, которые необходимо решать путем переговоров.
построить стену на американо-мексиканской границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. При этом Трамп отмечал, что стройка должна финансироваться за счет мексиканского бюджета.
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