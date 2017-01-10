В Петербурге открылась выставка одного из лучших портретистов

Преподаватель академии художеств и петербургский художник Николай Блохин представляет свои работы в родном городе.

Для персональной выставки мастера, который признан одним из лучших в мире портретистов, отобраны полотна, представляющие все грани таланта Блохина: натюрморты, пейзажи, жанровая живопись. Всего более 20 работ.Николай Блохин оказался во власти итальянского Возрождения, но справился с нахлынувшими чувствами и увидел знаменитый собор Санта-Мария-дель-Фьоре совершенно с неожиданного ракурса — с другого берега реки Арно, где Флоренция как на ладони.Открыточные виды Рима, Венеции или Петербурга ему неинтересны. Сюжеты рождаются из деталей. К примеру, в игре фактур угадывается легкое дрожание воды. И уже потом в нее погружаются остроносые гондолы в средиземноморском пейзаже или очертания баркаса на берегу Финского залива.А свою жар-птицу Блохин разглядел в солнечном пятне на снегу. Так когда-то Суриков, увидев ворону, написал «Боярыню Морозову», изгиб черной шали, которой повторяет очертания птицы.В творчестве Николая Блохина коллекционеры и искусствоведы отмечают портреты. Причем живописца высоко оценили именно за океаном. Блохин дважды получал награды художественных конкурсов в США. Это и Гран-при американской ассоциации, и приз «Лучший в жанре» общества портретистов Америки.Подробнее — в сюжете