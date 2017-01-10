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  • 10.01, 20:13

Брейвик снова кинул зигу в зале суда

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Брейвик снова кинул зигу в зале суда

Брейвик снова кинул зигу в зале суда

Норвежский стрелок Андерс Брейвик сделал нацистское приветствие, когда входил в судебный зал на территории тюрьмы.

Как сообщает Associated Press, бородатый Брейвик был одет в темный костюм и в зал суда прошел молча.

Брейвика попросили больше не повторять нацистское приветствие, отметив, что это оскорбляет достоинство присутствующих. Норвежский стрелок пытался возразить, но судья отверг его попытки высказаться.

Адвокаты Андерса Брейвика обжаловали предыдущее решение суда, который признал нарушением условия содержания в тюрьме Андерса Брейвика. Иск о нарушении прав заключенного был частично удовлетворен.

Брейвик не первый раз делает нацистское приветствие при судьях. В предыдущий раз массовый убийца «зиганул» в марте прошлого года, когда в суде только начиналось слушаться дело о «нечеловеческих условиях» его содержания в тюрьме.

Андерса Брейвика осудили на 21 год лишения свободы за массовое убийство 22 июля 2011. Норвежский террорист застрелил 77 человек в знак протеста против мультикультурализма и «мусульманского вторжения».

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