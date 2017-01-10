У напавших на Ким Кардашьян бандитов нашли 300 тысяч евро

Французские полицейские во время обысков у задержанных по делу о нападении на американскую телезвезду Ким Кардашьян нашли 300 тысяч евро наличными.
Поэтому, как отмечает Le Figaro, не исключено, что найденные деньги были получены злоумышленниками при перепродаже части похищенного.
были арестованы 17 подозреваемых по делу об ограблении Кардашьян. По предварительным данным, организатором нападения стал выходец из Алжира. Самому старшему из подозреваемых исполнилось 72 года, а самому младшему — 22.
Звезда американских реалити-шоу стала жертвой грабителей в начале октября 2016 года в Париже, куда она приехала на Неделю моды. Вооруженные люди в полицейской форме связали Кардашьян , заперли ее в ванной, а потом забрали драгоценности и скрылись.
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