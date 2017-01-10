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  • 10.01, 20:13

У напавших на Ким Кардашьян бандитов нашли 300 тысяч евро

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  • Фото Reuters © 2017, Eduardo Munoz
У напавших на Ким Кардашьян бандитов нашли 300 тысяч евро

У напавших на Ким Кардашьян бандитов нашли 300 тысяч евро

У напавших на Ким Кардашьян бандитов нашли 300 тысяч евро
  • Фото Reuters © 2017, Eduardo Munoz

    • Французские полицейские во время обысков у задержанных по делу о нападении на американскую телезвезду Ким Кардашьян нашли 300 тысяч евро наличными.

    При этом украденные у светской львицы украшения, стоимость которых оценивалась примерно в 10 млн евро, обнаружить не удалось.

    Поэтому, как отмечает Le Figaro, не исключено, что найденные деньги были получены злоумышленниками при перепродаже части похищенного.

    Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации во Франции были арестованы 17 подозреваемых по делу об ограблении Кардашьян. По предварительным данным, организатором нападения стал выходец из Алжира. Самому старшему из подозреваемых исполнилось 72 года, а самому младшему — 22.

    Звезда американских реалити-шоу стала жертвой грабителей в начале октября 2016 года в Париже, куда она приехала на Неделю моды. Вооруженные люди в полицейской форме связали Кардашьян , заперли ее в ванной, а потом забрали драгоценности и скрылись.

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