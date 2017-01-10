Первый очевидец начала Второй мировой войны скончалась на 106-м году жизни

Британская военная журналистка Клэр Холлингуорт, которая первой в мире сообщила в 1939 году о начале Второй мировой войны, скончалась в возрасте 105 лет.
В 1939 году Клэр Холлингуорт первой в мире сообщила о начале Второй мировой войны, сообщает телерадиокорпорация BBC. Военная журналистка стала непосредственным очевидцем вторжения немецких войск в Польшу в сентябре 1939 года во время ее поездки из Польши в Германию. Она сообщила в СМИ об увиденном.
Холлингуорт работала во Вьетнаме, Алжире, Индии, Пакистане и на Ближнем Востоке, а также освящала события Культурной революции в Китае.
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