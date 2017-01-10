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  • 10.01, 20:13

Первый очевидец начала Второй мировой войны скончалась на 106-м году жизни

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Первый очевидец начала Второй мировой войны скончалась на <nobr>106-м</nobr> году жизни

Первый очевидец начала Второй мировой войны скончалась на 106-м году жизни

Первый очевидец начала Второй мировой войны скончалась на <nobr>106-м</nobr> году жизни
  • Фото Associated Press © 2017, Kin Cheung

    • Британская военная журналистка Клэр Холлингуорт, которая первой в мире сообщила в 1939 году о начале Второй мировой войны, скончалась в возрасте 105 лет.

    Последние 30 лет своей жизни Клэр Холлингуорт жила в Гонконге.

    В 1939 году Клэр Холлингуорт первой в мире сообщила о начале Второй мировой войны, сообщает телерадиокорпорация BBC. Военная журналистка стала непосредственным очевидцем вторжения немецких войск в Польшу в сентябре 1939 года во время ее поездки из Польши в Германию. Она сообщила в СМИ об увиденном.

    Холлингуорт работала во Вьетнаме, Алжире, Индии, Пакистане и на Ближнем Востоке, а также освящала события Культурной революции в Китае.

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