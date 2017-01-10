Троицкий собор Петербурга заблистал во всей красе после реставрации

В Петербурге завершена реставрация Троицкого собора. Сегодня обновленные интерьеры показали руководству города.

Реставрационные работы велись с 1995 года и могли завершиться намного раньше, если бы не страшный пожар в августе 2006-го. Десять лет назад работы пришлось фактически начинать с нуля. Только за эти годы на реставрацию одного из красивейших храмов Северной столицы потратили почти миллиард бюджетных рублей.Увидеть Троицкий собор во всей красе сегодня мог любой желающий. В этот день даже отказались от традиции закрывать входы при визите важных персон. Так что Георгий Полтавченко, Игорь Албин и Вячеслав Макаров осматривали обновленный храм вместе с прихожанами. Экскурсию им провели председатель комитета по охране памятников и настоятель собора, передает, протоиерей, настоятель Троицкого собора: «Сегодня собор представлен значительно выразительней, параднее, красивее, нежели чем он был в день освящения. И даже когда император Николай I приехал вечером в собор, светотени сыграли свою отрицательную роль. Он не увидел всю красоту, ту, которую создали художники, иконописцы, строители. Император не смог достойно оценить их труд».Нынешняя красота Троицкого собора для многих прихожан не стала открытием. 21 год, что шла реставрация, храм не закрывал свои двери. Службу провели даже на утро после пожара. В августе 2006 года загорелись леса на большом куполе. В результате сильно пострадали и малые купола, и живопись на внутренней оболочке свода. Она была покрыта слоем копоти, сажа попала в трещины., главный специалист отдела памятников декоративно-прикладного искусства КГИОП: «Сохранились живописные кессоны в технике гризайль. Конечно, не полностью, но сейчас можно увидеть три кессона с розетками, которые были музеефицированы. То есть практически полностью сохранилась авторская живопись».Работая на куполе, реставраторы сделали важное открытие. Во время расчистки обнаружили изображения восьми херувимов, спрятанные под слоями краски и штукатурки.Много сил реставраторы потратили на воссоздание большой люстры. Она была утрачена 80 лет назад. Ее место нахождения так и осталось тайной. Специалистам пришлось буквально по крупицам собирать материал для работы. Ведь даже в архивах сохранилось лишь несколько фотографий, выполненных до 1938 года. Именно в этот год и демонтировали паникадило.Светильник изготовили в 1865 году. Эскиз лично утверждал великий князь Николай Николаевич. Большинство деталей выполнено из бронзы. Верхняя часть украшена ангелами, большой круг — шестикрылым Серафимом. Вес люстры около 5 тонн. На ней установлено 300 свечей., председатель комитета оп охране памятников: «Реставраторам удалось полностью вернуться к историческому виду собора. Собор сейчас выглядит немного по-другому, потому что он не был таким светлым благодаря паникадилу в 300 свечек».Эпохальную реставрацию сегодня официально объявили завершенной. Правда, на этот год еще запланированы внешние работы по гидроизоляции здания и благоустройству прихрамового сада, так чтобы верующим было удобно проводить крестные ходы.