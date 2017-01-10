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  • 10.01, 18:43

Глава МИД Британии призвал США не демонизировать Россию

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Глава МИД Британии призвал США не демонизировать Россию

Глава МИД Британии призвал США не демонизировать Россию

Борис Джонсон считает «глупыми» попытки загнать Россию в угол. При этом в ходе недавней встречи с советниками избранного президента США Дональда Трампа высказал свои опасения по поводу России.

Комментируя доклад ЦРУ о «русских хакерах», якобы повлиявших на победу Дональда Трампа на президентских выборах, Джонсон согласился с версией разведки, передает РИА Новости.

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Очевидно, что это русские. Мы высказали будущей администрации и конгрессу свою точку зрения».

В то же время он отметил, что с Россией необходимо вести диалог, а «демонизировать» ее — недальновидно.

Борис Джонсон: «Продолжать демонизировать Россию или пытаться загнать ее в угол — глупо».

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. В Москве обвинения в кибератаках категорически опровергли, назвав обвинения США «охотой на ведьм».

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