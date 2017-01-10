«Зенит» усилился французским полузащитником

Полузащитник Йоан Молло и защитник Сергей Зуйков пополнили состав петербургского «Зенита».
Йоан Молло: «Быть в такой большой команде и ощущать себя игроком такого клуба — мечта каждого футболиста. Надеюсь добиться с „Зенитом“ того, чего я хочу достичь в европейском футболе».
Также контракт на 3,5 года подписал Сергей Зуйков, сообщили в пресс-службе «Зенита». Защитник, выступающий за молодежную сборную России, перешел в «Зенит» из астраханского «Волгаря».
Йоан Молло начал профессиональную карьеру в «Монако». Также выступал за «Кан», «Гранаду», «Нанси» и «Сент-Этьен». В августе 2015 года Молло на правах аренды перешел в «Крылья Советов». Позднее француз подписал с самарцами полноценный контракт. Всего за «Крылья Советов» Молло отыграл 38 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.
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