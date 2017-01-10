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  • 10.01, 18:43

«Зенит» усилился французским полузащитником

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«Зенит» усилился французским полузащитником

«Зенит» усилился французским полузащитником

«Зенит» усилился французским полузащитником
  • Фото: @zenit_spb /twitter.com

    • Полузащитник Йоан Молло и защитник Сергей Зуйков пополнили состав петербургского «Зенита».

    Французский футболист, ранее выступавший за «Крылья Советов», подписал с петербургским клубом соглашение, рассчитанное на 3,5 года.

    Йоан Молло: «Быть в такой большой команде и ощущать себя игроком такого клуба — мечта каждого футболиста. Надеюсь добиться с „Зенитом“ того, чего я хочу достичь в европейском футболе».

    Также контракт на 3,5 года подписал Сергей Зуйков, сообщили в пресс-службе «Зенита». Защитник, выступающий за молодежную сборную России, перешел в «Зенит» из астраханского «Волгаря».

    Йоан Молло начал профессиональную карьеру в «Монако». Также выступал за «Кан», «Гранаду», «Нанси» и «Сент-Этьен». В августе 2015 года Молло на правах аренды перешел в «Крылья Советов». Позднее француз подписал с самарцами полноценный контракт. Всего за «Крылья Советов» Молло отыграл 38 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.

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