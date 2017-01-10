Володин пристыдил депутатов, позорящих Госдуму долгами за коммуналку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил фракциям составить списки депутатов, которые не платят за коммунальные услуги в служебном жилье.РБК.
Вячеслав Володин: «Мы сделаем анализ и по прогульщикам, и по должникам за коммуналку. Тем более что у некоторых такой доход, а не платят за квартиру. Мы сегодня это обсуждали на совете: что каждая фракция составит списки и огласит, чтобы не позорили ни фракцию, ни Думу, ни звание депутата».
Речь идет о депутатах, которые заседали в минувшем созыве и переизбрались в новый, уточнил Володин. Служебное жилье у них сохранилось, а долги остались неоплаченными.
При этом председатель Госдумы не назвал ни общую сумму долга, ни количество должников.
Володин также рассказал, что некоторые парламентарии предпочитают жить в гостиницах, таким депутатм на заседании совета Госдумы было настоятельно рекомендовано переселиться в служебное жилье в течение трех дней.
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