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  • 10.01, 18:42

Володин пристыдил депутатов, позорящих Госдуму долгами за коммуналку

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Володин пристыдил депутатов, позорящих Госдуму долгами за коммуналку

Володин пристыдил депутатов, позорящих Госдуму долгами за коммуналку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил фракциям составить списки депутатов, которые не платят за коммунальные услуги в служебном жилье.

По словам спикера Госдумы, отдельные депутаты в течение нескольких месяцев не платили за коммунальные услуги в служебном жилье, передает РБК.

Вячеслав Володин: «Мы сделаем анализ и по прогульщикам, и по должникам за коммуналку. Тем более что у некоторых такой доход, а не платят за квартиру. Мы сегодня это обсуждали на совете: что каждая фракция составит списки и огласит, чтобы не позорили ни фракцию, ни Думу, ни звание депутата».

Речь идет о депутатах, которые заседали в минувшем созыве и переизбрались в новый, уточнил Володин. Служебное жилье у них сохранилось, а долги остались неоплаченными.

При этом председатель Госдумы не назвал ни общую сумму долга, ни количество должников.

Володин также рассказал, что некоторые парламентарии предпочитают жить в гостиницах, таким депутатм на заседании совета Госдумы было настоятельно рекомендовано переселиться в служебное жилье в течение трех дней.

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