Росстат назвал продукты, сильнее всего подорожавшие за год

Росстат сообщил, что сильнее всего в 2016 году в России подорожали масло, молоко и рыба.
Кроме того, быстрее среднего дорожали крупы и алкогольные напитки (по 6,4%), а также хлеб и хлебобулочные изделия (5,9%). По сравнению с 2015-м в прошлом году стоимость макаронных изделий увеличилась на 4,5%, на подсолнечное масло — на 3,4%, а на мясо — на 1,6%.
При этом подешевели в 2016 году сахар-песок (на 6%), плодоовощная продукция (на 6,8%) и куриные яйца (на 0,7%).
Как следует из сообщения Росстата, в среднем рост цен на продукты в России в 2016 году был ниже уровня инфляции — 4,6% против 5,4%.
Что же касается непродовольственных товаров, то лидерами роста оказались табачные изделия (на 17,8%), обувь (на 9,2%) и ткани (на 7,6%).
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