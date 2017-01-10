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  • 10.01, 18:43

Росстат назвал продукты, сильнее всего подорожавшие за год

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Росстат назвал продукты, сильнее всего подорожавшие за год

Росстат назвал продукты, сильнее всего подорожавшие за год

Росстат сообщил, что сильнее всего в 2016 году в России подорожали масло, молоко и рыба.

Так, стоимость сливочного масла за прошлый год увеличилась на 20,5%. Молоко и молочная продукция выросли в цене на 9,5%, а рыба и морепродукты — на 8,6%.

Кроме того, быстрее среднего дорожали крупы и алкогольные напитки (по 6,4%), а также хлеб и хлебобулочные изделия (5,9%). По сравнению с 2015-м в прошлом году стоимость макаронных изделий увеличилась на 4,5%, на подсолнечное масло — на 3,4%, а на мясо — на 1,6%.

При этом подешевели в 2016 году сахар-песок (на 6%), плодоовощная продукция (на 6,8%) и куриные яйца (на 0,7%).

Как следует из сообщения Росстата, в среднем рост цен на продукты в России в 2016 году был ниже уровня инфляции — 4,6% против 5,4%.

Что же касается непродовольственных товаров, то лидерами роста оказались табачные изделия (на 17,8%), обувь (на 9,2%) и ткани (на 7,6%).

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