Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.01, 18:43

Норвегия станет первой в мире страной, отключившей FM-радио

5 комментариев

Норвегия станет первой в мире страной, отключившей FM-радио

Норвегия станет первой в мире страной, отключившей <nobr>FM-радио</nobr>

Норвегия планирует отказаться от радиостанций в FM-диапазоне и полностью перевести радио в цифровой формат.

Отключать радиостанции в FM-диапазоне в Норвегии начнут начиная с 11 января 2017 года, сообщает издание The Verge. В правительстве Норвегии завявили, что страна способна удовлетворить все требования, необходимые для плавного перехода к цифровому радиовещанию (DAB).

Сообщается, что после перехода в цифровой формат слушатели получат доступ к разнообразному радиоконтенту, лучшему качеству звука и новым функциональным возможностям. Кроме того, оцифровка поможет улучшить систему готовности к чрезвычайным ситуациям.

В данный момент в цифром формате в Норвегии работают 22 национальных радиостанции, в FM-диапазоне остаются всего пять радиостанций.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru