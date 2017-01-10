Норвегия станет первой в мире страной, отключившей FM-радио

Норвегия планирует отказаться от радиостанций в
FM-диапазоне и полностью перевести радио в цифровой формат.
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Сообщается, что после перехода в цифровой формат слушатели получат доступ к разнообразному радиоконтенту, лучшему качеству звука и новым функциональным возможностям. Кроме того, оцифровка поможет улучшить систему готовности к чрезвычайным ситуациям.
В данный момент в цифром формате в Норвегии работают 22 национальных радиостанции, в FM-диапазоне остаются всего пять радиостанций.
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