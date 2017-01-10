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  • 10.01, 18:43

Питт и Джоли решили скрыть от публики бракоразводный процесс

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Питт и Джоли решили скрыть от публики бракоразводный процесс

Питт и Джоли решили скрыть от публики бракоразводный процесс

Анджелина Джоли и Брэд Питт решили нанять частного судью для бракоразводного процесса.

В совместном заявлении голливудские звезды отметили, что хотят сохранить все документы и процедуры в тайне от публики для того, чтобы защитить права своих детей и семьи на частную жизнь.

Как отмечает BBC, американцы все чаще прибегают к услугам частных судей. Обычно их приглашают богатые клиенты, которые хотят избежать публичности при проведении процессов по семейным делам, гражданскому праву или спорам по контрактам.

Напомним, Анджелина Джоли подала на развод в сентябре прошлого года. Как сообщали СМИ, Питт на борту частного самолета вышел из себя, начал кричать и применять силу в отношении детей на глазах у супруги. Впрочем, позднее ФБР сняло обвинения с Брэда Питта.

Голливудские звезды уже заключили соглашение по поводу места проживания своих детей. Решено, что они останутся с матерью, а Питт будет совершать «терапевтические визиты».

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