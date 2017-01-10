Питт и Джоли решили скрыть от публики бракоразводный процесс

Анджелина Джоли и Брэд Питт решили нанять частного судью для бракоразводного процесса.
Как отмечает BBC, американцы все чаще прибегают к услугам частных судей. Обычно их приглашают богатые клиенты, которые хотят избежать публичности при проведении процессов по семейным делам, гражданскому праву или спорам по контрактам.
ФБР сняло обвинения с Брэда Питта.
Голливудские звезды уже заключили соглашение по поводу места проживания своих детей. Решено, что они останутся с матерью, а Питт будет совершать «терапевтические визиты».
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