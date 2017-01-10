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  • 10.01, 17:11
Стрелявших в центре Москвы из автомата арестовали до весны. задержание, Москва, стрельба, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стрелявших в центре Москвы из автомата арестовали до весны

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Стрелявших в центре Москвы из автомата арестовали до весны

Стрелявших в центре Москвы из автомата арестовали до весны

    Тверской суд Москвы арестовал хулиганов, стрелявших из автомата в центре столицы.

    Ислам Муртазалиев и Омар Омаров останутся под стражей до 6 марта.

    В ходе заседания, как сообщает «Интерфакс», Омаров свою вину признал. При этом следователь указал на отсутствие у Омарова постоянного места жительства в столице и выразил мнение, что тот может продолжить заниматься преступной деятельностью.

    Напомним, двое 28-летних мужчин, приехавших в Москву на заработки, устроили стрельбу из автомата в центре города. Происходящее снималось на видео, а позднее было опубликовано в Интернете. На допросе один из задержанных признался, что открыл стрельбу, чтобы развлечься в новогоднюю ночь.

    По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанным грозит штраф в размере до 1 млн рублей или до 7 лет лишения свободы.

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