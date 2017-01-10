Стрелявших в центре Москвы из автомата арестовали до весны

Тверской суд Москвы арестовал хулиганов, стрелявших из автомата в центре столицы.
В ходе заседания, как сообщает «Интерфакс», Омаров свою вину признал. При этом следователь указал на отсутствие у Омарова постоянного места жительства в столице и выразил мнение, что тот может продолжить заниматься преступной деятельностью.
устроили стрельбу из автомата в центре города. Происходящее снималось на видео, а позднее было опубликовано в Интернете. На допросе один из задержанных признался, что открыл стрельбу, чтобы развлечься в новогоднюю ночь.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанным грозит штраф в размере до 1 млн рублей или до 7 лет лишения свободы.
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