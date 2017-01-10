Магаданские рыбаки спаслись из уходящей под лед машины: видео

Из центра России холодный фронт смещается на север. Но там морозами никого не удивишь. Жители, например, Магадана их даже ждут. Любители зимней рыбалки выходят на лед, несмотря на запрет спасателей. Довольно часто это заканчивается большими проблемами.
Водитель и пассажир успели выбраться из салона. Потом, рискуя здоровьем, умудрились вытащить документы. Вещи продолжали спасать, несмотря на то, что внедорожник у них на глазах медленно погружался под лед.
К моменту приезда спасателей, авто практически полностью ушло на дно. Таких роликов, от которых мурашки по коже, с каждым днем становится все больше. Но ни они, ни предупреждения сотрудников МЧС, не пугают любителей подледного лова.
Порой, чтобы выручить горе-рыбаков, специалистам приходится разворачивать сложнейшие спасательные операции. В надежде вразумить хоть кого-то, сейчас ежедневно проводят массовые рейды и разъяснительные беседы. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.
Комментарии