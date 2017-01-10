Магаданские рыбаки спаслись из уходящей под лед машины: видео

Из центра России холодный фронт смещается на север. Но там морозами никого не удивишь. Жители, например, Магадана их даже ждут. Любители зимней рыбалки выходят на лед, несмотря на запрет спасателей. Довольно часто это заканчивается большими проблемами.

Четыре товарища, снимавшие видеоотчет об удачной рыбалке, были уверены: с ними уж точно ничего не случится. Экипировка — по высшему разряду, машина высокой проходимости. Правда, в поисках клева пришлось выехать почти на середину реки. Они благополучно провели там два дня и уже направились в сторону дома, но автомобиль начал уходить под лед.Водитель и пассажир успели выбраться из салона. Потом, рискуя здоровьем, умудрились вытащить документы. Вещи продолжали спасать, несмотря на то, что внедорожник у них на глазах медленно погружался под лед.К моменту приезда спасателей, авто практически полностью ушло на дно. Таких роликов, от которых мурашки по коже, с каждым днем становится все больше. Но ни они, ни предупреждения сотрудников МЧС, не пугают любителей подледного лова.Порой, чтобы выручить горе-рыбаков, специалистам приходится разворачивать сложнейшие спасательные операции. В надежде вразумить хоть кого-то, сейчас ежедневно проводят массовые рейды и разъяснительные беседы. Подробнее — в репортаже