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  • 10.01, 17:11

В Швейцарии школьниц-мусульманок обязали заниматься плаванием с мальчиками

2 комментария

В Швейцарии школьниц-мусульманок обязали заниматься плаванием с мальчиками

В Швейцарии <nobr>школьниц-мусульманок</nobr> обязали заниматься плаванием с мальчиками

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу на швейцарские власти, которые обязали девочек-мусульманок ходить на уроки плавания вместе с мальчиками.

В ЕСПЧ сочли, что власти Швейцарии не нарушили религиозные права школьниц и могли требовать неукоснительного выполнения школьной программы для успешной интеграции девочек в общество.

Также в решении ЕСПЧ отмечается, что швейцарские власти действовали в рамках закона, направленного на защиту учеников иностранного происхождения от общественной изоляции, сообщает BBC.

Жалоба в ЕСПЧ была подана двумя гражданами Швейцарии турецкого происхождения. Они запретили дочерям посещать обязательные школьные уроки плавания, на которых занимаются и мальчики.

Швейцарские власти заявили, что от подобных уроков можно отказаться по религиозным соображениям, однако только в случае, если девочки уже достигли возраста полового созревания, чего в этом случае не было, и оштрафовали родителей на 1,3 тыс. евро за нарушение своих обязанностей.

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