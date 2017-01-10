В Швейцарии школьниц-мусульманок обязали заниматься плаванием с мальчиками

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу на швейцарские власти, которые обязали
девочек-мусульманок ходить на уроки плавания вместе с мальчиками.
Также в решении ЕСПЧ отмечается, что швейцарские власти действовали в рамках закона, направленного на защиту учеников иностранного происхождения от общественной изоляции, сообщает BBC.
Жалоба в ЕСПЧ была подана двумя гражданами Швейцарии турецкого происхождения. Они запретили дочерям посещать обязательные школьные уроки плавания, на которых занимаются и мальчики.
Швейцарские власти заявили, что от подобных уроков можно отказаться по религиозным соображениям, однако только в случае, если девочки уже достигли возраста полового созревания, чего в этом случае не было, и оштрафовали родителей на 1,3 тыс. евро за нарушение своих обязанностей.
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