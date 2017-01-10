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  • 10.01, 17:11

Савченко опубликовала имена пленных в Донбассе

2 комментария

Савченко опубликовала имена пленных в Донбассе

Савченко опубликовала имена пленных в Донбассе

Надежда Савченко призвала провести обмен пленными по принципу «все на всех» и обнародовала списки пленных и пропавших без вести.

Украинский депутат заявила, что обмен необходимо проводить в три этапа. На первом проводится обмен по подтвержденным сторонами спискам, на втором «по скрытым тюрьмам и подвалам» разыскиваются остальные пленные. А затем те, кого не удалось найти, признаются погибшими.

По словам Савченко, Киев подал запрос на 129 человек, в ДНР и ЛНР подтвердили 42-х из них. Также Украина разыскивает 494 без вести пропавших. От ДНР в списках 524 человека, а от ЛНР — 377. Украинская сторона подтверждает «примерно 256». Таким образом, на первом этапе предлагается провести обмен по схеме «256 на 42».

При этом Савченко в своем Facebook заявила, что в списках от ДНР значатся имена 47 россиян, а в списках ЛНР — 4 гражданина РФ.

Надежда Савченко: «Почему нужно публиковать списки пленных и пропавших без вести? Да для того, чтобы их можно было найти! Люди должны возвращаться из плена живыми! Войну пора заканчивать!»

Предложения Савченко по обмену уже назвали неприемлемыми в ДНР. В частности, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что в Донецке настаивают на формуле обмена пленными «527 на 42», передает «Интерфакс».

В СБУ же ранее призывали Савченко не публиковать списки военнопленных, утверждая, что это может навредить их семьям и близким.

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