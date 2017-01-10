Генштаб РФ: авиаудар США убил более 20 человек в сирийском Идлибе

В российском Генштабе рассказали об американском авиаударе по населенному пункту Сармада в провинции Идлиб. США осуществили атаку, не уведомив российскую сторону, и убили более 20 человек.
Валерий Герасимов: «Последний пример — нанесение удара 3 января этого года бомбардировщиком Б-52 без уведомления российской стороны по населенному пункту Сармада в провинции Идлиб, который находится в районе, на который распространяется режим прекращения боевых действий. В результате удара погибли более 20 мирных жителей».
Герасимов также напомнил о том, что 17 сентября прошлого года американская авиация ударила по сирийской армии в районе Дейр-эз-Зор, после чего боевики ИГИЛ перешли в атаку.
По данным сирийского правительства, в районе Дейр-эз-Зор погибли 83 человека, более 100 были ранены.
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