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  • 10.01, 15:41

Генштаб РФ: авиаудар США убил более 20 человек в сирийском Идлибе

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Генштаб РФ: авиаудар США убил более 20 человек в сирийском Идлибе

Генштаб РФ: авиаудар США убил более 20 человек в сирийском Идлибе

В российском Генштабе рассказали об американском авиаударе по населенному пункту Сармада в провинции Идлиб. США осуществили атаку, не уведомив российскую сторону, и убили более 20 человек.

Как рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании в Минобороны, населенный пункт, попавший под удар американского бомбардировщика, находится в районе, на который распространяется режим прекращения боевых действий.

Валерий Герасимов: «Последний пример — нанесение удара 3 января этого года бомбардировщиком Б-52 без уведомления российской стороны по населенному пункту Сармада в провинции Идлиб, который находится в районе, на который распространяется режим прекращения боевых действий. В результате удара погибли более 20 мирных жителей».

Герасимов также напомнил о том, что 17 сентября прошлого года американская авиация ударила по сирийской армии в районе Дейр-эз-Зор, после чего боевики ИГИЛ перешли в атаку.

По данным сирийского правительства, в районе Дейр-эз-Зор погибли 83 человека, более 100 были ранены.

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