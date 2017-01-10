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  • 10.01, 15:40

На Украине арестовали тысячу бутылок алкоголя из резиденции Януковича

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На Украине арестовали тысячу бутылок алкоголя из резиденции Януковича

На Украине арестовали тысячу бутылок алкоголя из резиденции Януковича

На Украине арестовали тысячу бутылок алкоголя из резиденции Януковича
  • Фото: Фото: Евгений Чичваркин /facebook.com / ТАСС

    • Печерский районный суд Киева наложил арест на элитное спиртное из резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича в Межигорье.

    Арест на спиртное из резиденции «Межигорье» наложен для возмещения убытков, нанесенных государству, по ходатайству следователя Генпрокуратуры Украины. Согласно списку, размещенному в Едином реестре судебных решений, суд арестовал около тысячи бутылок алкогольной продукции. Многие из них были подарены зарубежными делегациями, причем списке есть даже вина столетней выдержки, передает ТАСС.

    Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович бежал из «Межигорья» после событий на Майдане в Киеве. После этого в соцсетях появились фотографии роскошных убранств резиденции. Позже «Межигорье» было разграблено. В марте 2014 года Генпрокуратура Украины открыла против Януковича уголовное дело по факту завладения государственным имуществом в особо крупных размерах.

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