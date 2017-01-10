На Украине арестовали тысячу бутылок алкоголя из резиденции Януковича

Печерский районный суд Киева наложил арест на элитное спиртное из резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича в Межигорье.ТАСС.
Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович бежал из «Межигорья» после событий на Майдане в Киеве. После этого в соцсетях появились фотографии роскошных убранств резиденции. Позже «Межигорье» было разграблено. В марте 2014 года Генпрокуратура Украины открыла против Януковича уголовное дело по факту завладения государственным имуществом в особо крупных размерах.
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