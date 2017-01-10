В Калуге охранники выволокли плачущих детей-попрошаек из торгового центра: видео

Продолжение получила громкая история из Калуги, где охранники торгового центра силой выволокли детей на улицу. Очевидцы сняли скандальный момент на видео.

На записи видно, как секьюрити волоком тащат по полу двоих детей. Брат, видимо, от страха, вцепился в куртку сестры. Та пытается поднять его, но тщетно. Никто из очевидцев не торопится разобраться в конфликте — только наблюдают. Хотя оба ребенка уже даже не плачут, а рыдают и просят помочь.На кадры попали 12-летняя Диана и семилетний Марк. У мальчика — церебральный паралич и задержка в развитии. Он почти не говорит. Его сестра объясняет: в торговый центр зашли, чтобы купить сладостей в кафе. Марк не удержался на ногах и упал на стол, перебил посуду, чем навлек гнев охранников.В семье Власкиных 12 детей. Многодетная мать Елена объясняет: за всеми не уследишь. Подобные инциденты уже были. Родители вроде как проводили воспитательные беседы, но это — другой случай, говорит женщина. Ведь такой сильный стресс для ее особенного ребенка Марка мог закончиться очень тяжелыми последствиями.Впрочем, у сотрудников торгового центра совсем другая позиция. Работники магазинов говорят, что Диану, Марка, других их братьев и сестер здесь знают очень хорошо. Те просят у посетителей милостыню. Вроде бы и жалко, кто-то даже дает деньги. Но, якобы, бывали и ситуации из ряда вон.Стоит сказать, что особое отношение к Власкиным и у сотрудников органов опеки. Те пытались лишить Елену и Сергея родительских прав. Глава семейства этот факт не отрицает, но опять же пытается объяснить: мол, когда детей столько, времени на всех не хватает.Между тем, по данным инспекторов по делам несовершеннолетних, на одного из детей Власкиных не так давно даже был составлен протокол за хулиганство. Тем не менее, это не оправдывает поведения охранников, которые явно превысили свои права. Поэтому в деталях инцидента полицейские сейчас подробно разбираются.