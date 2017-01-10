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  • 10.01, 15:41
Пьяный сторож зверски убил собаку из мести за увольнение: видео. Иркутск, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пьяный сторож зверски убил собаку из мести за увольнение: видео

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Пьяный сторож зверски убил собаку из мести за увольнение: видео

Пьяный сторож зверски убил собаку из мести за увольнение: видео

Пьяный сторож зверски убил собаку из мести за увольнение: видео

    Бывшего сторожа одной из АЗС Иркутска, который жестоко расправился с уличной собакой, задержали полицейские. Как выяснилось, тот решил отомстить работодателю за свое увольнение, но жертвами выбрал животных, которых подкармливали на заправочной станции.

    Расправа попала в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина приманил псов, те спокойно подошли, так как хорошо его знали. Затем живодер схватил одну из собак, ударил о землю и унес в мешке. Задержали подозреваемого через несколько дней дома. Известно, что сторож уже успел устроиться на другую бензоколонку.

    Свое поведение гражданин внятно и четко объяснить не смог, ссылался лишь на состояние алкогольного опьянения. Сегодня материалы дела полицейские передали в Следственный комитет, где начали свою проверку. Не исключено, что охранника отправят на экспертизу к психиатру.

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