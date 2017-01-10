Пьяный сторож зверски убил собаку из мести за увольнение: видео

Бывшего сторожа одной из АЗС Иркутска, который жестоко расправился с уличной собакой, задержали полицейские. Как выяснилось, тот решил отомстить работодателю за свое увольнение, но жертвами выбрал животных, которых подкармливали на заправочной станции.
Свое поведение гражданин внятно и четко объяснить не смог, ссылался лишь на состояние алкогольного опьянения. Сегодня материалы дела полицейские передали в Следственный комитет, где начали свою проверку. Не исключено, что охранника отправят на экспертизу к психиатру.
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