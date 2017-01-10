В США год искали грабителя, публиковавшего отчеты о преступлениях в соцсетях

Разоблачил себя сам подозреваемый в серии ограбления калифорнийских банков. Выйти на след преступника полицейским помогла страсть злоумышленника к социальным сетям.

После каждого налета Пол Любин публиковал в Интернете свои фотографии и видео, на которых позировал с пачками денег.Любина искали почти год. По информации американских стражей порядка, он причастен как минимум к шести ограблениям. Известно, что в своих противоправных действиях преступник всегда проявлял постоянство. Наведывался в одну и ту же сеть банков, одевался одинаково. Каждый раз, чтобы заявить о своих намерениях, использовал незатейливый способ — показывал кассиру записку. В ней требовал деньги и угрожал применить оружие в случае отказа.А после «похода на дело» Любин делился новостями с подписчиками. Грабитель размещал посты в социальных сетях, демонстрировал добычу, дорогие ювелирные украшения, а иногда, после особо удачных ограблений, даже записывал видео вечеринок с друзьями.