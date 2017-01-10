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  • 10.01, 15:41

В США год искали грабителя, публиковавшего отчеты о преступлениях в соцсетях

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В США год искали грабителя, публиковавшего отчеты о преступлениях в соцсетях

В США год искали грабителя, публиковавшего отчеты о преступлениях в соцсетях

В США год искали грабителя, публиковавшего отчеты о преступлениях в соцсетях
  • Фото: paullubin11 /instagram.com

    • Разоблачил себя сам подозреваемый в серии ограбления калифорнийских банков. Выйти на след преступника полицейским помогла страсть злоумышленника к социальным сетям.

    После каждого налета Пол Любин публиковал в Интернете свои фотографии и видео, на которых позировал с пачками денег.

    Любина искали почти год. По информации американских стражей порядка, он причастен как минимум к шести ограблениям. Известно, что в своих противоправных действиях преступник всегда проявлял постоянство. Наведывался в одну и ту же сеть банков, одевался одинаково. Каждый раз, чтобы заявить о своих намерениях, использовал незатейливый способ — показывал кассиру записку. В ней требовал деньги и угрожал применить оружие в случае отказа.

    А после «похода на дело» Любин делился новостями с подписчиками. Грабитель размещал посты в социальных сетях, демонстрировал добычу, дорогие ювелирные украшения, а иногда, после особо удачных ограблений, даже записывал видео вечеринок с друзьями.

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