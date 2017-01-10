В Татарстане закрывают сельские родильные дома

В Татарстане жители сельских районов столкнулись с неожиданной проблемой. Власти закрыли местные роддома. Чиновники объяснили это оптимизацией и стремлением повысить качество медицинской помощи. Теперь будущие мамы вынуждены преодолевать десятки и даже сотни километров, чтобы попасть в ближайшие отделения. А после родов думать, как добраться домой с маленьким ребенком на руках.

В родильном доме Татьяна уже стала завсегдатаем. Она ждет четвертого и пятого ребенка — сразу двойню. Но родить в стенах, уже ставших родными, не получится: родильное отделение в поселке Черемшан закрыли.За черемшанских женщин уже все решили в Казани: в республике закрыли сразу восемь родильных отделений. По формулировке властей, они «оптимизировали маломощные отделения», где рожают мало. Еще четыре роддома — на пороге закрытия. Какие, власти скрывают, чтоб не вызывать преждевременную панику., ведущий советник Министерства здравоохранения Республики Татарстсан: «Когда мы закроем, об этом будет информация, будет приказ, вы все узнаете».В Черемшане табличку над дверью еще не сняли, но само отделение уже переименовали. Из «родильного» — в «патологию беременности». Подробнее — в репортаже