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  • 10.01, 14:09
В Татарстане закрывают сельские родильные дома. беременность и роды, медицина, Татарстан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Татарстане закрывают сельские родильные дома

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В Татарстане закрывают сельские родильные дома

В Татарстане закрывают сельские родильные дома

    В Татарстане жители сельских районов столкнулись с неожиданной проблемой. Власти закрыли местные роддома. Чиновники объяснили это оптимизацией и стремлением повысить качество медицинской помощи. Теперь будущие мамы вынуждены преодолевать десятки и даже сотни километров, чтобы попасть в ближайшие отделения. А после родов думать, как добраться домой с маленьким ребенком на руках.

    В родильном доме Татьяна уже стала завсегдатаем. Она ждет четвертого и пятого ребенка — сразу двойню. Но родить в стенах, уже ставших родными, не получится: родильное отделение в поселке Черемшан закрыли.

    За черемшанских женщин уже все решили в Казани: в республике закрыли сразу восемь родильных отделений. По формулировке властей, они «оптимизировали маломощные отделения», где рожают мало. Еще четыре роддома — на пороге закрытия. Какие, власти скрывают, чтоб не вызывать преждевременную панику.

    Аида Петрова, ведущий советник Министерства здравоохранения Республики Татарстсан: «Когда мы закроем, об этом будет информация, будет приказ, вы все узнаете».

    В Черемшане табличку над дверью еще не сняли, но само отделение уже переименовали. Из «родильного» — в «патологию беременности». Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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