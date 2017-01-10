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  • 10.01, 14:09

ФИФА увеличила число участников ЧМ до 48 сборных

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ФИФА увеличила число участников ЧМ до 48 сборных

ФИФА увеличила число участников ЧМ до 48 сборных

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат проведения чемпионатов мира с 2026 года.

Решено, что в финальной части турнира будут принимать участие не 32, а 48 команд. Они будут разделены на 16 групп по три сборных, сообщается в Twitter ФИФА.

Чемпионаты мира в России (2018) и Катаре (2022) пройдут по привычной схеме.

Решение ФИФА уже прокомментировали в России. Так, почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что увеличение числа участников чемпионатов мира является «решением против футбола». А глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что клубы и лиги выступали против этой идеи, так как и сейчас турниры, проходящие под эгидой ФИФА и УЕФА, «накладывают отпечаток на плотный график», передает РИА Новости.

Отметим, что действующая сейчас схема с 32 командами существует с 1998 года. До этого (с 1982 года) за победу в мундиале сражались 24 сборные. В первом же в истории чемпионате мира, который прошел в 1930 году в Уругвае, принимали участие 13 команд.

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