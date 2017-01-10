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  • 10.01, 14:09

Кокорин засветился в футболке с портретом наркобарона-убийцы

1 комментарий
Кокорин засветился в футболке с портретом <nobr>наркобарона-убийцы</nobr>

Кокорин засветился в футболке с портретом наркобарона-убийцы

Кокорин засветился в футболке с портретом <nobr>наркобарона-убийцы</nobr>
  • Фото: kokorin9 /instagram.com

    • Футболист «Зенита» и сборной России Александр Кокорин опубликовал в Сети фотографию, возмутившую интернет-сообщество.

    На снимке, выложенном в Instagram, футболист позирует в футболке с портретом самого знаменитого наркобарона в мире Пабло Эскобара. Как отмечают Вести.Ru, многие пользователи Сети при виде провокационного фото задались вопросом: может ли публичный человек носить одежду с портретом преступника? Причем подавляющее большинство подписчиков Кокорина посоветовали ему больше внимания уделять своей физической форме, а не позировать в футболках с портретами злодеев.

    Напомним, что это не первая скандальная выходка нападающего. Ранее футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались в центре скандала из-за вечеринки, устроенной в одном из самых дорогих клубов Монако после провала российской сборной на Евро-2016. По данным СМИ, только на шампанское футболисты потратили тогда потрачено 250 тысяч евро.

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