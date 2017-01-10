Кокорин засветился в футболке с портретом наркобарона-убийцы

Футболист «Зенита» и сборной России Александр Кокорин опубликовал в Сети фотографию, возмутившую
Instagram, футболист позирует в футболке с портретом самого знаменитого наркобарона в мире Пабло Эскобара. Как отмечают Вести.Ru, многие пользователи Сети при виде провокационного фото задались вопросом: может ли публичный человек носить одежду с портретом преступника? Причем подавляющее большинство подписчиков Кокорина посоветовали ему больше внимания уделять своей физической форме, а не позировать в футболках с портретами злодеев.
интернет-сообщество.
самых дорогих клубов Монако после провала российской сборной на Евро-2016. По данным СМИ, только на шампанское футболисты потратили тогда потрачено 250 тысяч евро.
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