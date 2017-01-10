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  • 10.01, 14:09

В Хабаровском крае возбудили дело о наезде катера на кита

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В Хабаровском крае возбудили дело о наезде катера на кита

В Хабаровском крае возбудили дело о наезде катера на кита

В Хабаровском крае возбудили дело о наезде катера на кита
  • Фото: EnvironmentWatch /youtube.com

    • Как рассказал начальник отдела по надзору на море по Хабаровскому краю Тихоокеанского морского управления Росприродназора Анатолий Бутков, дело было возбуждено по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».

    Поводом для возбуждения административного дела стал размещенный в Сети видеоролик, на котором туристы на катере в августе прошлого года наезжают на краснокнижного гренландского кита в Охотском море.

    Между тем участники инцидента отрицают факт наезда на кита и утверждают, что выложенное в интернете видео было смонтировано. По словам организатора поездки на Шантарские острова Антона Сорокина, кит «просто поднырнул под катер, треснул хвостом и пошел дальше».

    Антон Сорокин, участник инцидента: «Наезда не было. Мы на катере возвращались с рыбалки, увидели кита и подошли посмотреть поближе, двигатель заглушили. Кит поднырнул под катер, треснул хвостом и пошел дальше».

    По его словам, все произошедшее заняло не более 30 секунд, и было снято на несколько камер с лодки и с берега, а в опубликованном видео сделано наложение кадров, что увеличило продолжительность эпизода, передает «Интерфакс».

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