В Хабаровском крае возбудили дело о наезде катера на кита

Как рассказал начальник отдела по надзору на море по Хабаровскому краю Тихоокеанского морского управления Росприродназора Анатолий Бутков, дело было возбуждено по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».размещенный в Сети видеоролик, на котором туристы на катере в августе прошлого года наезжают на краснокнижного гренландского кита в Охотском море.
Между тем участники инцидента отрицают факт наезда на кита и утверждают, что выложенное в интернете видео было смонтировано. По словам организатора поездки на Шантарские острова Антона Сорокина, кит «просто поднырнул под катер, треснул хвостом и пошел дальше».
Антон Сорокин, участник инцидента: «Наезда не было. Мы на катере возвращались с рыбалки, увидели кита и подошли посмотреть поближе, двигатель заглушили. Кит поднырнул под катер, треснул хвостом и пошел дальше».
Интерфакс».
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