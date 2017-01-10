Чиновники Минэкономразвития дали показания против Улюкаева

Следствие сообщило, что несколько чиновников дали показания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки.
Как сообщает РИА Новости, срок расследования по делу Улюкаева продлен до 15 мая. Экс-министр отказался от дачи показаний и вину не признал.
Сегодня Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшего министра. Сам Улюкаев попросил отпустить его под подписку о невыезде или разрешить прогулки и плановое лечение, а также расширить список лиц, которым можно посещать его квартиру. В частности, Улюкаев попросил разрешить приходить няне его шестилетней дочери.
получении взятки в 2 млн долларов. Эти деньги экс-глава Минэкономразвития просил за выдачу положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».
С середины ноября бывший министр находится под домашним арестом. Ранее поступали сообщения об ухудшении здоровья Улюкаева. Экс-министру даже приходилось вызывать скорую.
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