Ментовские войны
Недоступно в Вашей стране
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.01, 14:09

Чиновники Минэкономразвития дали показания против Улюкаева

1 комментарий

Чиновники Минэкономразвития дали показания против Улюкаева

Чиновники Минэкономразвития дали показания против Улюкаева

Следствие сообщило, что несколько чиновников дали показания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки.

Следователь, выступая в Басманном суде Москвы, отметил, что среди тех, кто дал показания против Улюкаева, есть сотрудники Минэкономразвития и Росимущества. При этом следователь выразил опасения, что экс-министр может надавить на свидетелей.

Как сообщает РИА Новости, срок расследования по делу Улюкаева продлен до 15 мая. Экс-министр отказался от дачи показаний и вину не признал.

Сегодня Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшего министра. Сам Улюкаев попросил отпустить его под подписку о невыезде или разрешить прогулки и плановое лечение, а также расширить список лиц, которым можно посещать его квартиру. В частности, Улюкаев попросил разрешить приходить няне его шестилетней дочери.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября при получении взятки в 2 млн долларов. Эти деньги экс-глава Минэкономразвития просил за выдачу положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

С середины ноября бывший министр находится под домашним арестом. Ранее поступали сообщения об ухудшении здоровья Улюкаева. Экс-министру даже приходилось вызывать скорую.

Новости по теме

Дело Улюкаева

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru