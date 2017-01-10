В Минобороны назвали «бредом» версию о крушении Ту-154 из-за ошибки пилота

Минобороны РФ опровергло появившуюся в СМИ версию о том, что самолет
Ту-154 разбился из-за ошибки второго пилота.
Он также отметил, что считает «недопустимыми и аморальными» попытки выдвигать обвинения или делать выводы до окончания расследования. Конашенков напомнил, что сейчас комиссия продолжает свою работу, передает «Интерфакс».
потерпел крушение в Чёрном море 25 декабря утром после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.
Ранее сообщалось, что комиссия рассматривает около семи версий крушения самолета. При этом отмечалось, что приоритетной версии пока нет.
Комментарии