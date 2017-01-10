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  • 10.01, 12:39

Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе

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Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе

Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе

Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе
  • Фото: donsnow61, Роман Партизан /vk.com

    • Жертвами автокатастрофы в Кемеровской области стали три человека, в том числе мастер спорта по боксу и чемпион Европы Денис Янкин.

    Трагедия произошла на 16-м км автодороги Чугунаш — Шерегеш. По предварительным данным, водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Урал».

    В результате погибли 28-летний водитель легковушки, Денис Янкин и их 35-летний товарищ, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Денис Янкин — мастер спорта по боксу и кикбоксингу. Он дважды становился чемпионом Европы и пять раз чемпионом России. В 2000-х Янкин завершил карьеру. Последние годы он работал в охране на горнолыжном курорте Шерегеш (Кемеровская область).

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