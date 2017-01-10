Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе

Жертвами автокатастрофы в Кемеровской области стали три человека, в том числе мастер спорта по боксу и чемпион Европы Денис Янкин.
В результате погибли 28-летний водитель легковушки, Денис Янкин и их 35-летний товарищ, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Денис Янкин — мастер спорта по боксу и кикбоксингу. Он дважды становился чемпионом Европы и пять раз чемпионом России. В 2000-х Янкин завершил карьеру. Последние годы он работал в охране на горнолыжном курорте Шерегеш (Кемеровская область).
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